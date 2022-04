Uber contra limitações na Madeira

O Director Geral da Uber em Portugal considera que a Madeira tem a oportunidade de emendar a mão e assim “transformar o TVDE num motor de crescimento e de melhoria da mobilidade regional”. Basta que apanhe boleia da recente decisão do Tribunal Constitucional em relação ao regime adoptado para os Açores e deixe cair desde já a restrição ao número de veículos e de operadores, limitações introduzidas a partir de 2021.

Os apelos de Manuel Pina foram ouvidos na manhã informativa da TSF-Madeira.

Numa carta aberta dirigida ao presidente da Assembleia Legislativa da Madeira e ao chefe do Governo Regional, que pode ler na íntegra na edição de hoje do DIÁRIO, Manuel Pina lamenta as limitações impostas à mobilidade na Madeira.

Na carta assinada por Manuel Pina há um claro apelo a uma mudança de atitude de modo a inverter a situação criada a empresas como a Uber, com o director da plataforma a manifestar total disponibilidade para colaborar com as entidades regionais e com os diversos players do sector

O Director Geral da Uber em Portugal também aproveita a missiva para enfatizar os méritos da concorrência no sector da mobilidade, recorrendo a dados do INE.

Resta saber qual será a resposta das autoridades regionais aos apelos feitos pela Uber na carta aberta enviada a Miguel Albuquerque e a José Manuel Rodrigues mas que também já havia sido comunicada à Procuradora-Geral da República, à Provedora de Justiça e ao Representante da República para a Região, Ireneu Barreto.