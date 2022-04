Docente e investigadora da UMa distinguida como "uma das mais promissoras da sua geração"

A professora doutora Helena Kaufmann, investigadora da Faculdade de Ciências Exactas e da Engenharia da Universidade da Madeira (UMa) e Coordenadora do Polo na UMa do Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear, foi distinguida como "líder emergente na sua área de investigação e uma das investigadoras mais promissoras da sua geração", pelo Conselho Editorial da Journal of Physics D: Applied Physics (J. Phys. D) e pela comunidade de física aplicada.

Helena Kaufmann foi ainda convidada a participar no número especial da J. Phys. D, dedicado aos Emerging Leaders, com um artigo de investigação original.

Com um factor de impacto de 3.207, a J. Phys. D é uma revista internacional líder, que reporta investigação multidisciplinar de ponta em todas as áreas da física aplicada desenvolvida por muitos cientistas eminentes. O seu Conselho Editorial é constituído pelos principais cientistas internacionais na área da física e liderado por Huiyun Liu, da University College London.

Helena Kaufmann obteve o grau de Mestre em Física pelo Imperial College of Science, Technology and Medicine, em 2012, e o Doutoramento em Física, pela Universidade da Madeira, em 2019. Enquanto estudante de Doutoramento realizou um estágio de oito semanas no Centro de Investigação e Desenvolvimento da Siemens Corporate Technology em Erlangen, na Alemanha, tendo a sua tese se centrado na interacção plasma-cátodo em arcos de vácuo e descargas unipolares e, em particular, na modelação numérica de manchas catódicas em descargas de vácuo e na aplicação e modelação de conceitos semelhantes a arcos unipolares em condições relevantes para a fusão. Actualmente, é investigadora júnior e Coordenadora do Pólo do Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear na UMa, desde 2019. Os seus actuais interesses de investigação focam-se nos domínios da interacção plasma-elétrodo em descargas de arco de alta pressão e a modelação numérica.