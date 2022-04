IHM procura melhorias habitacionais no Bairro do Hospital

A discussão de situações relacionadas com problemas habitacionais dos residentes da freguesia de São Pedro, com especial destaque para o Bairro do Hospital, foi tema que colocou à mesa o presidente da Junta de Freguesia de São Pedro, Manuel Filipe e o presidente da IHM – Investimentos Habitacionais da Madeira, João Pedro Sousa.

É neste parque habitacional, onde residem aproximadamente 400 moradores em cerca de 240 fogos - dos quais 162 são geridos pela IHM -, que ambas as instituições procuram resolver algumas questões pendentes.

Para além destes temas, a reunião serviu também para dar a conhecer alguns dos principais programas disponibilizados pela IHM, como é o caso do Programa de Recuperação de Imóveis Degradados (PRID), bem como dos apoios que são concedidos para o arrendamento, como é o caso do PRAHABITAR, e do PAD-Programa de Apoio a Desempregados.

Recorde-se que a IHM tem encetado várias reuniões com as diversas juntas de freguesia da Região, como forma de desenvolver estratégias de intervenção de proximidade e assim chegar mais perto das necessidades habitacionais das populações.