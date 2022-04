A Escola Básica do 1.º Ciclo/PE Visconde Cacongo recebeu o Selo Europeu de Qualidade, pelo projecto eTwinning "Innovative Schools Together".

Este estabelecimento de ensino vê, uma vez mais, ser reconhecido o seu trabalho no referido projecto, que foi desenvolvido em colaboração com escolas do Chipre, da Alemanha, de Itália e da Croácia, merecendo, desta forma, um reconhecimento ao mais alto nível europeu.