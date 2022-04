Preparação do ano escolar de 2022/2023 (II)

Na sequência do processo de preparação do próximo ano escolar, hoje incidimos a nossa atenção sobre o concurso especial para acesso a licenciaturas por detentores de cursos profissionais ou cursos artísticos especializados, ou por estudantes que se encontram inscritos no último ano destes cursos.

Os estudantes que se encontram nesta situação têm a possibilidade de aceder ao ensino superior, caso pretendam ingressar numa licenciatura em cursos afins à sua área de formação, usufruindo dos mesmos direitos e benefícios que qualquer outro estudante.

A UMa anunciará, em breve, quais os cursos de licenciatura que disponibilizarão vagas para este concurso, ao qual podem concorrer os interessados, que, até ao final do ano letivo 2021/2022, possuam a dupla certificação de ensino secundário por um curso profissional ou por um curso artístico especializado. Cada interessado pode apresentar até 3 candidaturas a licenciaturas da UMa ou das instituições que conjuntamente com a UMa integram a “Rede Sul e Ilhas”, de áreas afins à sua formação, devendo para tal realizar previamente, uma prova de avaliação de conhecimentos e competências, na qual terá também de se inscrever.

Integram a Rede Sul e Ilhas, para além da UMa, a Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril, a Escola Superior Náutica Infante D. Henrique, o Instituto Politécnico de Beja, o Instituto Politécnico de Portalegre, o Instituto Politécnico de Santarém, o Instituto Politécnico de Setúbal, a Universidade dos Açores, a Universidade do Algarve e a Universidade de Évora.

O período para inscrição na prova decorrerá entre 2 de maio e 3 de junho, através do endereço https://candidaturas.uma.pt e a prova realizar-se-á no dia 24 de junho, sendo constituída por duas partes: Língua e Cultura Portuguesas, para todos os candidatos, e uma parte Específica, em função do curso de dupla certificação/curso profissional ou curso artístico especializado concluído e do curso de licenciatura a que se pretenda candidatar. Uma vez obtida a aprovação, é necessário apresentar candidatura no site da Direção Geral do Ensino Superior (em período a divulgar).

A Universidade da Madeira disponibilizará toda a informação necessária no seu site oficial, no tópico “Admissão”, bem como nos seus serviços, no Campus da Penteada, ou por via eletrónica ([email protected]). Promoverá igualmente duas sessões de esclarecimento online, de acesso livre, que serão divulgadas no site institucional, nas redes sociais e pelas instituições de ensino da RAM.

Trata-se, efetivamente, de uma oportunidade de uma parte dos estudantes da RAM acederem ao ensino superior e à nossa Universidade, continuando o seu caminho de formação e contribuindo para o aumento da capacitação da Madeira, em termos de qualificação de quadros superiores.