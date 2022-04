Escolha a viatura que melhor combina consigo no Megamotor!

De entre as variadíssimas marcas e modelos que temos disponíveis no nosso stand, desta vez, fazemos questão de apresentar este Mercedes A 180 CDI Urban, a gasóleo. Além de económico, é extremamente confortável e espaçoso, perfeito para as suas próximas viagens em família.

Vem equipado com motor 1.5, de 110 cavalos de potência e caixa manual de 6 velocidades. Versão Urban, com muitos extras de fábrica, tais como tecto de abrir panorâmico, GPS, câmara auxiliar de marcha-atrás, sensores de estacionamento, de luz e de chuva, entre outros, e pode ser seu por 17 900 euros. Pode também recorrer a um financiamento desde 258, 17 euros por mês, sem entrada inicial, com possibilidade de retoma mesmo com dívida e garantia de 18 meses, por mútuo acordo*.

Para mais detalhes, contacte o Megamotor!

Megamotor

Contactos: 291934107/913454545 e 913454540

Sítio na Internet: www.megamotor.pt

Morada: Estrada João Gonçalves Zarco, no centro do Caniço.

*A informação disponibilizada, ainda que precisa, não dispensa a sua confirmação, nem poderá ser considerada vinculativa.