Temperatura atingiu os 22ºC na Bica da Cana

Com o sol anunciado a alastrar a toda a Região, esta solarenga Sexta-Feira Santa fica marcada pela alta temperatura do ar registada esta tarde na zona do Paul da Serra. A estação meteorológica local, localizada na Bica da Cana (1560 metros de altitude) registou 22.0ºC de temperatura máxima (até às 18:00). O registo extremo verificou-se pelas 15 horas (pouco depois do meio-dia solar). O tempo quente e seco (humidade abaixo dos 30%) em altitude foi uma das características do dia de hoje em algumas zonas das cotas elevadas.

Na zona do Areeiro, apesar da baixa humidade também registada, foi onde foi registado o menor valor da temperatura máxima de toda a rede de estações meteorológicas do IPMA na Região, ao não passar dos ainda assim amenos 16.6ºC na estação mais alta, a do Pico do Areeiro.

O valor extremo muito significativo registado na Bica da Cana ficou a apenas 2 décimas de igualar a temperatura máxima absoluta hoje registada na Madeira: 22.2ºC no Funchal/Observatório.