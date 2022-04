Separados por dois minutos

Boa noite!

Após a pausa pascal, regressamos com dois minutos que mostram lados opostos do futebol.

O minuto 7 do Liverpool -Manchester United de hoje é mais do que arrepiante. O que se passou no Estádio de Anfield é de uma humanidade que nos enche de orgulho. A homenagem a Cristiano Ronaldo, tantas vezes assobiado e vaiado por onde passa, é um sinal dos tempos, de uma grandeza que serve de exemplo para o mundo que alimenta guerras e ódios, por causa das insignificâncias da vida, de um pedaço de terra, de um amor não correspondido ou de uma bola que não entra.

O craque madeirense vive a dor maior, a perda de um filho. Mas hoje ganhou a solidariedade eterna dos que, entre aplausos, entoaram convictamente: “You'll Never Walk Alone” (Nunca Caminharás Sozinho). Que lição!

O minuto 59 do Rio Ave-Benfica B de domingo passado é mais do que nojento. Sandro Cruz foi alvo de insultos racistas que o ‘provedor do adepto’ da equipa da casa assume não ter ouvido.

Recuso-me a reproduzir esse execrável vómito. Mas perante mais um caso de racismo do futebol português exige-se bem mais do que horas de reflexão. Não pode haver tolerância perante aquilo que atenta contra a dignidade humana. Que vergonha...