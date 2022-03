Presidente da República visita São Jorge este domingo

O presidente do Governo dos Açores confirmou hoje que o Presidente da República se desloca no domingo à ilha de São Jorge, onde se regista uma crise sísmica desde 19 de março.

Após o briefing diário das autoridades regionais e locais, José Manuel Bolieiro adiantou que Marcelo Rebelo de Sousa deverá chegar à ilha do Grupo Central dos Açores por volta das 15:30 (16:30 de Lisboa), "para dar sinal claro da proximidade e da solidariedade".

Na sexta-feira, o Presidente da República disse que estava a acompanhar a crise sismovulcânica na ilha açoriana de São Jorge, que não provocou danos, onde pensava deslocar-se brevemente, considerando que "não há razão para insegurança".

"Quando falei com ele [presidente do Governo Regional] hoje, ainda estava em São Jorge e eu penso muito brevemente ir a São Jorge também", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, aos jornalistas, em Fátima.

O chefe de Estado referiu que, "no imediato, entendem os especialistas que não há questões para alarmes da parte da população".

Em declarações aos jornalistas, José Manuel Boleiro adiantou ainda que a crise sísmica que se iniciou a 19 de março na ilha de São Jorge continua sem grandes alterações, mantendo-se em vigor o alerta vulcânico V4, de um total de cinco níveis, o que significa "possibilidade real de erupção".

"Não há alterações em relação a esta matéria", afirmou o presidente do executivo açoriano, ao avançar que todos os meios da região autónoma dos Açores que estavam planeados para reforçar a capacidade de alojamento, em caso de necessidade de evacuação, estão já na ilha de São Jorge.

José Manuel Bolieiro adiantou ainda que meios do continente disponibilizados pela Cruz Vermelha, entre os quais camas e colchões, chegam a São Jorge no domingo, transportados pela Força Aérea.

Além disso, a ilha do Grupo Central dos Açores receberá um reforço de 11 elementos da PSP que ficarão em permanência em São Jorge, disse o governante.

Relativamente aos serviços de saúde, José Manuel Bolieiro anunciou que, tendo em conta as condições do edifício do Centro de Saúde de Velas, vai proceder-se à "deslocalização da capacidade de apoio para a escola secundária das Velas".

O presidente do Governo Regional dos Açores retirou também o "reconhecimento e gratidão" pelo cumprimento, pelas autoridades nacionais, das necessidades de reforço de meios para a ilha de São Jorge.

A crise sismovulcânica em São Jorge iniciou-se às 16:05 de dia 19, tendo o sismo mais energético ocorrido nesse mesmo dia às 18:41 com uma magnitude de 3,3, na escala de Richter, mas provocar danos.

Segundo os dados provisórios dos Censos 2021, a ilha de São Jorge tem 8.373 habitantes, dos quais 4.936 no concelho das Velas e 3.437 no concelho da Calheta.