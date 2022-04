O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira veio hoje a público manifestar "o seu mais profundo pesar" pela morte de Lino Miguel, o primeiro Ministro da República para a Madeira.

Morreu o general Lino Dias Miguel, o primeiro ministro da República para a RAM Faleceu hoje, dia 2 de Abril, o general Lino Dias Miguel, o primeiro ministro da República para a Região Autónoma da Madeira (RAM), cargo hoje designado de representante da República. Tinha 86 anos.

"Personalidade fundamental na consolidação da Autonomia na Madeira, o General Lino Miguel foi um grande defensor dos interesses da Região, quer junto do Conselho de Ministros, quer, ainda, no exercício da sua magistratura de influência junto dos partidos e dos órgãos de Governo próprio da Região, tendo exercido um trabalho notável e louvável entre 1976 e 1991", destaca José Manuel Rodrigues.

Na mesma nota de pesar, o líder do parlamento madeirense lembra que o general Lino Miguel foi um "servidor da causa pública", que desemprenhou o seu cargo "com extrema elevação, também, na relação que teve com a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira (ALRAM), ajudando numa produção legislativa coesa, que enobreceu e fortaleceu a jovem Democracia".

Releva ainda que o general teve um "papel preponderante no processo de regionalização, aquando da transferência de poderes do Governo da República para o Governo Regional, e na aprovação do primeiro Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma da Madeira".

O parlamento madeirense presta a mais sentida homenagem a este ilustre cidadão português, o General Lino Miguel, que sempre teve a Madeira no coração, e dirige à família as mais sentidas condolências.

