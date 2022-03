MPT defende urgente implementação dos transportes gratuitos

"Os recentes acontecimentos na Ucrânia fizeram disparar o preço dos combustíveis", constata o MPT-Madeira. "Esta situação provavelmente durará muito tempo. Em face do exposto, por forma a desonerar as famílias e a promover o ambiente, urge investir na rede de transportes públicos. Essa rede deverá favorecer as centralidades concelhias e satisfazer as necessidades dos cidadãos, para além de ser gratuita", defende o partido.

Na nota de imprensa sobre o tema, Valter Rodrigues, coordenador do MPT na Madeira, diz que "no caso de transportes públicos, fornece-se primeiro o serviço para depois criar a demanda. Com o tempo, criar-se-ão hábitos de uso de transporte público… mas primeiro é necessário que a rede satisfaça as necessidades das pessoas: tanto em termos de rotas, de horários, de pontualidade como de conforto", advoga.

Para além do "investimento urgente numa rede de transportes públicos gratuitos", o MPT "também defende que deverá ser estudada a adequabilidade dessa rede para transportar crianças menores sozinhas, tal como acontece no Japão", exemplifica. "Caso não seja adequada ou socialmente tolerável, o MPT defende que a Câmara Municipal do Funchal invista numa rede de transporte dedicada a menores de idade: que os levem e tragam das escolas, tal como acontece em vários concelhos regionais".