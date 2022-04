Sporting de Braga derrota Benfica no arranque da 28.ª jornada da I Liga

O Sporting de Braga derrotou hoje em casa o Benfica, por 3-2, com os 'encarnados' a poderem atrasar-se na luta pelo segundo lugar da I Liga portuguesa de futebol, de acesso direto à Liga dos Campeões.

Na abertura da 28.ª jornada, Iuri Medeiros (28 minutos) e André Horta (59) deram uma vantagem de 2-0 aos bracarenses, mas o Benfica ainda empatou, por Darwin (74), de penálti, e João Mário (77), antes de Vítor Oliveira (79) garantir o triunfo ao Sporting de Braga.

O Benfica, que vinha de sete encontros sem perder no campeonato, é terceiro classificado, com 61 pontos, a 12 do líder FC Porto e a seis do Sporting, que têm menos um jogo, enquanto o Sporting de Braga segue no quarto posto, com 52, mais seis do que o Gil Vicente, que joga no sábado.