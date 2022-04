Via Expresso até ao Arco de São Jorge já tem data para a inauguração

O troço da via expresso que ligará São Jorge ao Arco de São Jorge deverá estar pronto até final deste ano. Os trabalhos decorrem a bom ritmo e permitirão a ligação via expresso entre todas as freguesias do concelho de Santana.

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visitou esta tarde a obra que além de permitir um percurso mais rápido irá também garantir aos seus utentes uma circulação mais segura entre as duas freguesias, face à instabilidade dos taludes sobranceiros à ER 211 entre a Ribeira de São Jorge e o Arco de São Jorge.

Com uma extensão de 6 km, este troço rodoviário, obra do Governo Regional da Madeira, através da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas (Direção Regional de Estradas), integra a rede regional de Vias Expressos, nomeadamente a VE1, entre Machico e São Vicente.

A execução desta obra foi dividida em duas fases. Os trabalhos da primeira fase da obra encontram-se concluídos desde 2010 pelo valor de 52,1 milhões de euros.

Esta segunda fase da obra, que envolve três obras de arte com extensões compreendidas entre os 50 e os 290 metros e três rotundas que irão permitir a ligação da Via Expresso à rede viária existente, estão orçadas em 38,9 milhões de euros.

No total esta obra da VE1 entre a Ribeira de São Jorge e o Arco de São Jorge deverá custar 91 milhões de euros.