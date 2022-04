Adeptos do Liverpool fazem minuto de aplausos em apoio a Cristiano Ronaldo

Os adeptos do Liverpool vão cumprir um minuto de aplausos ao sétimo minuto do jogo com o Manchester United, em apoio ao jogador português Cristiano Ronaldo.

Aludindo ao número da dorsal do craque os adeptos homenageiam assim, o jogador que perdeu um dos seus filhos gémeos, que Georgina Rodriguez devia dar à luz neste mês de Abril.

Para este jogo, que acontece hoje, em Anfield, o Manchester United, fez anunciar que Cristiano Ronaldo não irá jogar.