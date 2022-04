PSP vai verificar os níveis de ruído emitidos por motas

A PSP tem agendado para esta quarta-feira, dia 20, pelas 14:00 na Avenida Sá Carneiro – Funchal uma acção de sensibilização dedicada à medição dos níveis de ruído dos veículos de duas rodas, e não só, como forma de sensibilizar e verificar se os níveis de ruído emitidos pelos veículos estão dentro dos parâmetros exigidos por lei.

Esta acção deverá contar com a presença da DRET, da Associação de Motociclismo da Madeira, da Prevenção Rodoviária Portuguesa e de outras associações da Região que mostrem interesse em se associar a esta iniciativa tendo sempre como objectivo principal a diminuição dos níveis de ruído automobilístico e desde logo contribuir para um aumento da qualidade de vida de todos.

A PSP recorda que Portugal materializou o seu compromisso de reforçar a segurança rodoviária, através da definição e aplicação de políticas públicas eficazes e eficientes, com a aprovação do Plano Estratégico Nacional de Segurança Rodoviária (PENSE 2020), através de Resolução do Conselho de Ministros n.º 85/2017, de 20 de Abril e com o desígnio de tornar a Segurança Rodoviária uma prioridade para todos os portugueses.

“Faz parte do plano de acção do PENSE 2020 um objectivo operacional e acção dedicados à melhoria e optimização da fiscalização e sancionamento, inseridos no objectivo estratégico de melhorar a gestão da Segurança Rodoviária e onde se inclui a implementação do Plano Nacional de Fiscalização (PNF)”.

Na RAM, desde o início de 2021 até ao dia 15 de Abril de 2022 já se verificaram 13 acidentes com veículos de duas rodas aumentando de 63 vítimas para 64 em períodos homólogos de 2021 e 2022 lamentando-se a ocorrência de uma vítima mortal e de 9 feridos graves.

A PSP faz também notar que por outro lado, durante determinadas épocas verifica-se um aumento das concentrações de veículos de 2 rodas motorizados, em passeios ou outras actividades algumas delas associadas à realização de manobras perigosas e de ‘corridas’.

Neste contexto será também preocupação da PSP a necessidade de controle dos níveis de ruído emitidos por estes veículos os quais são conhecidos como sendo uma das variáveis que contribuem para o aumento do ruído na via pública responsáveis pela descida de qualidade de vida dos cidadãos.

“Sabendo nós que a poluição sonora dentro das cidades é maioritariamente provocada pelo tráfego automobilístico e que de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) a poluição sonora é um dos factores ambientais que provoca problemas de saúde que segundo a Agência Europeia do Meio Ambiente (AEMA) causa 16.600 mortes prematuras/ano e mais de 72.000 hospitalizações”, refere.

Neste sentido, a PSP enquanto força de segurança com competência em matéria da segurança rodoviária, urge dar continuidade aos níveis de empenhamento operacional, por forma a garantir o cumprimento das disposições legais, promovendo e garantindo a segurança rodoviária, designadamente através do reforço e optimização das acções de sensibilização e da fiscalização rodoviária.