Carlos Rodrigues compara preços de voos da Madeira para Bruxelas e para Lisboa

O presidente da 2.ª comissão de Economia, Finanças e Turismo fez uma intervenção, na abertura da reunião com a delegação do Parlamento Europeu em que destacou os constrangimentos das regiões ultraperiféricas, sobretudo nos transportes.

"Sem soluções eficazes nesta área, as RUP estão condenadas ao abandono, mendicidade e pobreza", afirmou Carlos Rodrigues.

O deputado social-democrata destaca a importância de que a evolução da UE "não deixe ninguém para trás".

A mobilidade, sublinha, é essencial para a Região e Carlos Rodrigues aproveitou para referir o "custo quase pornográfico das viagens para o espaço continental" que muitas vezes são "mais caras do que viagens intercontinentais". Deu como exemplo os preços desta Páscoa em que uma viagem Funchal-Lisboa custa 400 euros e uma viagem Bruxelas-Lisboa-Funchal custa 300 euros.

Carlos Rodrigues também referiu a operacionalidade do Aeroporto da Madeira e os equipamentos que ainda não foram adquiridos.

Terminou lamentando que "não tenha sido aceite o prolongamento do Porto do Funchal no Plano de Recuperação e Resiliência".

Victor Freitas, do PS, partilhou algumas das preocupações e destacou a importância de incluir os transportes marítimos nas isenções de taxas de carbono.

Lopes da Fonseca, do CDS, lamentou que fosse o orçamento regional a suportar grande parte dos custos de insularidade.

Ricardo Lume, do PCP, destacou o facto de a Madeira não ter uma ligação marítima de passageiros com o continente.