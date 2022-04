Multiplicam-se mensagens de apoio a Cristiano Ronaldo

À medida que a notícia da morte de um dos filhos gémeos de Cristiano Ronaldo, ao que tudo indica, no parto, se vai espalhando, multiplicam-se as mensagens de apoio, tanto dos seus familiares, como de amigos ou colegas do mundo do futebol, bem como de muitos desconhecidos.

Em pouco mais de duas horas, a mensagem publicada por Ronaldo no Instagram, onde dá a triste notícia, conta já 221 mil mensagens e mais de 5,5 milhões de gostos.

Entre as muitas mensagens de força, há uma dos Sporting Clube de Portugal, onde é referido que "A família Sportinguista está convosco 💚".