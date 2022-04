Trânsito interrompido na Calçada do Pico a partir de quarta-feira

Segundo informação divulgada pela Câmara Municipal do Funchal (CMF), a partir da próxima quarta-feira será interrompida a circulação rodoviária, com proibição de estacionamento, na Calçada do Pico, no troço compreendido entre a Rua do Castelo e a Rua dos Álamos. Esta situação prolonga-se por sete dias.

Segundo a mesma fonte, esta situação deve-se à empreitada municipal de 'Controlo e monitorização de fugas nas redes de águas associadas ao sistema de telegestão existente no Concelho do Funchal 1ª Fase'. No decorrer desta interrupção, será permitido o acesso aos moradores, até à zona de intervenção, pelo topo da Calçada do Pico.

Como alterativa à circulação rodoviária deverá ser utilizado o Beco do Amaro e Rua dos Frias, em direcção à Rua das Cruzes.

A CMF dá conta, também, do condicionamento da circulação rodoviária na Estrada Comandante Camacho de Freitas, junto a Rotunda do Encontro e antiga padaria de São Roque, durante duas semanas.

Solicita-se aos condutores a melhor compreensão pelos eventuais incómodos causados e a colaboração no cumprimento da sinalização temporária existente.