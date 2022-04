Através de um comunicado enviado às redacções ao início da noite desta segunda-feira, o PAN diz-se pronto para a "mudança" e para "fazer melhor" na Madeira, criticando o anúncio de medidas que não passam do papel.

Na missiva 'assinada' pela Comissão Política Regional do PAN Madeira, podemos ler que na Região "faltam tantos meios para passar do papel à prática", relevando, também, que por cá "falta a monitorização e fiscalização das leis aprovadas e das decisões tomadas", sendo, por isso, preciso fazer mais e melhor.

Nesta 'Segunda-feira da Renovação' fomos presenteados por pura 'poeira' por parte da Secretaria Regional da Economia, que a mais de metade do mandato continua a presentear os habitantes da Madeira com 'uma mão cheia de nada e outra de coisa alguma' evidenciando o manifesto erro de calculo que é ter um secretário por obrigação 'para mais na economia'! Comissão Política Regional do PAN Madeira

Aludindo às criticas feitas pela Iniciativa Liberal aos apoios atribuídos pelo Governo Regional, através da Secretaria Regional de Economia, o PAN insurge-se contra o pagamento das verbas que deviam ser atribuídas a fundo perdido, alegando que as empresas estão a ser chamadas para o seu pagamento.

"Contudo, em resposta aos esclarecimentos solicitados a 'dita' Secretaria publica uma série de links em que são públicas as empresas que tiveram apoio, mas aí ao abrigo de outro apoio/incentivo, nomeadamente o ADAPTAR RAM que consistia num apoio a fundo perdido para adaptar as empresas a nova realidade da covid-19. Nomeadamente para compra de materiais de protecção, acrílicos, loja on-line, etc. montante este atribuído 50% numa fase inicial e os restantes após envio do comprovativo de pagamento do valor total investido", nota o PAN.

Iniciativa Liberal pede que sejam reveladas empresas que beneficiam de apoios Em nota de imprensa, o Iniciativa Liberal (IL), volta a pedir que sejam revelados os nomes das empresas "apoiadas com dinheiro dos contribuintes".

Ora, "perante as respostas erróneas que têm sido dadas pela Secretaria da Economia o PAN entende que está na altura do próprio governo avaliar as suas políticas de apoio à economia, anunciadas pela 'dita' Secretaria da Economia", refere no mesmo comunicado, onde aponta que deve o Governo Regional "avaliar se tem sido de facto uma política de apoio às micro, pequenas e médias empresas, ou se tem sido apenas e tão só uma política de propaganda".