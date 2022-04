Marítimo com três mudanças frente ao Boavista

O treinador do Marítimo, Vasco Seabra, procedeu a três alterações no onze, na partida desta tarde com o Boavista, da 30.ª jornada da I Liga.

Bruno Xadas, Henrique e Edgar Costa entram na equipa, para os lugares de Miguel Sousa, Rafik Guitane e Henrique.

O Marítimo apresenta-se com Paulo Victor, Cláudio Winck, Zainadine, Matheus Costa, Vitor Costa, Pedro Pelágio, Ivan Rossi, Bruno Xadas, Edgar Costa, Henrique e Joel Tagueu.

O Boavista, por seu lado, vai jogar com Bracali, Cannon, Abascal, Porozo, Filipe Ferreira, Makouta, Vukotic, Sebastian Perez, Gorré, Luís Santos e Musa.