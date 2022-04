Primeiro prémio da Lotaria Clássica saiu ao número 66 428

O primeiro prémio do sorteio da 16.ª extração de 2022, da Lotaria Clássica, no valor de 1,2 milhões de euros, saiu ao número 66 428, conforme divulgou, há instantes, o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

O segundo prémio, no valor de 120 mil euros, foi para o número 52 011 .

Já o terceiro prémio, valendo 60 mil euros, saiu ao número 9 671.

A próxima extração da Lotaria Clássica 'Sabores de Portugal: Figos do Algarve' terá um primeiro prémio no valor de 600 mil euros, no total das duas séries e de 60.000 euros na fracção. Dia 25 de Abril anda a roda.