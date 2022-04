Washington vai boicotar sessões do G20 Finanças se Rússia participar

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, que representa esta semana o país no G20 Finanças, boicotará algumas sessões se a Rússia participar, disse hoje aos jornalistas um responsável do Tesouro.

Yellen prevê, no entanto, participar na reunião de abertura do G20 Finanças, sobre a economia mundial.

O G20 Finanças decorre na quarta-feira, no âmbito da semana de reuniões de primavera do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial.

O evento, vai realizar-se presencialmente e por videoconferência, com ministros das Finanças e dirigentes de bancos centrais dos países que integram o grupo, incluindo a Rússia.

Os Estados Unidos não querem que a presença da Rússia no G20 os possa impedir de continuar o seu trabalho, em conjunto com os aliados, indicou o responsável, sublinhando que esta não pode ser uma reunião como qualquer outra para a Rússia.

O ministro das Finanças russo deve participar por videoconferência em algumas sessões, acrescentou.

Vários países do G7 podem deixar a reunião do G20 quando a Rússia falar, disse na sexta-feira o ministro das Finanças francês, Bruno Le Maire.

Os Estados Unidos e os seus aliados "vão prosseguir os esforços para aumentar a pressão económica sobre a Rússia", indicou o Departamento do Tesouro em comunicado.

O responsável norte-americano indicou aos jornalistas que na mira destes países estão os que tentam escapar às sanções.

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos tem prevista uma reunião com o primeiro-ministro ucraniano, Denys Shmyhal, mas não foi divulgado o dia do encontro.

Na quinta-feira, Yellen dará uma conferência de imprensa.

A secretária do Tesouro "vai reforçar o compromisso dos Estados Unidos com o multilateralismo e promoverá as prioridades políticas dos Estados Unidos em matéria de recuperação económica inclusiva", segundo o comunicado do Tesouro.

A luta contra a crise climática, a tributação dos grupos digitais e "a crescente crise mundial de segurança alimentar que resulta da guerra brutal e ilegal da Rússia contra a Ucrânia" são outros assuntos destacados por Washington.

As delegações de países que se deslocam a Washington para participar nestas reuniões são reduzidas e as conferências de imprensa decorrem apenas em formato virtual. A conferência de imprensa do G20 será na quarta-feira às 20:30 (hora de Lisboa).

Os países ocidentais defendem a exclusão da Rússia do G20, mas a Indonésia, que preside este ano ao grupo, quer manter-se "imparcial".