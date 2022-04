Veja, vídeo e fotos, da Procissão do Enterro do Senhor a percorrer algumas ruas da cidade do Funchal.

Após a celebração da Paixão do Senhor na Sé do Funchal, presidida pelo Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, decorreu a tradicional procissão do enterro do Senhor.

Muitos foram os fiéis e turistas que quiseram participar e ver a procissão que foi acompanhada por uma banda música.