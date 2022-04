Grão-duques do Luxemburgo realizam visita de Estado a Portugal em Maio

Os grão-duques Henrique e Maria Teresa do Luxemburgo vão realizar uma visita de Estado a Portugal entre 11 e 12 de maio, a convite do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Esta vista foi hoje divulgada através de uma nota no sítio oficial da Presidência da República na Internet.

Há cinco anos, em maio de 2017, Marcelo Rebelo de Sousa esteve em visita de Estado no Grão-Ducado do Luxemburgo, onde atualmente residem mais de 90 mil portugueses, que representam cerca de 15% da população deste Estado-membro da União Europeia, segundo o Observatório da Emigração.

O grão-duque Henrique é chefe de Estado do Luxemburgo desde outubro de 2000.

Os grão-duques Henrique e Maria Teresa do Luxemburgo já realizaram uma visita de Estado a Portugal, em setembro de 2010, a convite do anterior Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, com passagens por Lisboa e por Coimbra.

Em abril de 2000, ainda na qualidade de grão-duques herdeiros, visitaram Lisboa, Évora e Arraiolos, e nessa ocasião também foram recebidos no Palácio de Belém, pelo então chefe de Estado, Jorge Sampaio.