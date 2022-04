CGTP quer mais investimento público e respostas para trabalhadores

A secretária-geral da CGTP, Isabel Camarinha, defendeu hoje que o Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) devia apostar mais no investimento público e dar resposta à necessidades da população e dos trabalhadores, sob pena de aumentar a contestação social.

"Este Orçamento do Estado continua a não dar resposta às necessidades da população e dos trabalhadores, ainda mais com a atual conjuntura, que levou ao agravamento do já elevado custo de vida", disse a sindicalista à agência Lusa.

Para a líder da Intersindical, a proposta de OE2022 apresentada na quarta-feira pelo Governo "é praticamente a mesma, com algumas alterações, que tinham sido acordadas em outubro", que foi chumbada no parlamento em novembro de 2021 e que levou à queda do Governo e a novas eleições legislativas.

Isabel Camarinha considerou inaceitável que os trabalhadores continuem a perder poder de compra, face ao aumento da inflação e "à falta de medidas de regulação dos preços que impeçam a especulação".

"É preciso que o Governo dê um sinal aos trabalhadores da administração pública e aos do setor privado, (...) é preciso garantir que os trabalhadores não passam fome", disse, acrescentando que o aumento do salário mínimo deste ano "já foi engolido" pela inflação.

Segundo a sindicalista, só o aumento generalizado dos salários permitirá enfrentar a atual conjuntura e garantir a dinamização da economia.

"Mas este caminho não está a ser seguido pelo Governo (...) e os trabalhadores não vão aceitar continuar a empobrecer, mesmo trabalhando, e vão certamente protestar e lutar nas empresas e na rua", afirmou Isabel Camarinha.

A líder da CGTP considerou ainda que o investimento público continua a ser insuficiente.

"O investimento público que está previsto no Orçamento continua a ser insuficiente, se não fossem os fundos europeus quase não havia investimento público neste Orçamento do Estado, mas não pode ser, Portugal também tem que investir", defendeu.

O ministro das Finanças entregou na quarta-feira no parlamento a proposta de Orçamento do Estado para 2022, a primeira do terceiro executivo liderado por António Costa e que é suportado por uma maioria absoluta do PS na Assembleia da República.

A proposta de Orçamento do Estado para 2022 vai ser debatida na generalidade na Assembleia da República nos próximos dias 28 e 29, estando a votação final global marcada para 27 de maio.