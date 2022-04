Madeira regista mais uma morte associada à covid-19

A Madeira registou, no dia de ontem, mais um óbito associado à covid-19, elevando para 253 o total de mortes de pessoas infectadas com o vírus SARS-CoV-2.

De acordo com o mais recente 'Boletim Internamento', divulgado há no início da tarde desta terça-feira, pelo Serviço Regional de Saúde (SESARAM), ontem estavam internadas 71 pessoas com covid-19, mais três do que no dia anterior, quando estavam hospitalizadas 68 pessoas. Três destes doentes, todos com mais de 65 anos e já vacinados contra a doença, estão nos Cuidados Intensivos.

Nas contas do SESARAM, 54 dos internados têm mais de 65 anos, 15 tem entre 18 e 65 anos e duas pessoas têm menos de 18 anos. No que toca à vacinação, 56 doentes têm a vacinação inicial completa, a 32 dos quais já foi administrada a dose de reforço. 15 destas pessoas não têm qualquer dose da vacina contra a covid-19.

Olhando os números dos hospitais Dr. Nélio Mendonça e dos Marmeleiros, ontem estavam internadas 632 pessoas, num universo onde os doentes covid-19 representam 11,2% dos casos.