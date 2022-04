PAN Madeira acusa provedor do animal de agir por "interesse próprio"

Em reacção à notícia que fez manchete na edição impressa do DIÁRIO de ontem, onde o provedor do animal desafia a Região a ser pioneira no país na “formação institucional”, o PAN Madeira acusa João Henriques de Freitas de agir por "interesse próprio".

As associações que trabalham no terreno desconheciam muito daquilo que em determinadas situações podem fazer, e de que modo não devem nem podem proceder, o que acaba por determinar um trabalho que, por vezes em excesso, ultrapassando o legalmente permitido, por vezes por omissão, acaba por resultar num claro prejuízo não só para os animais em causa, como para si próprias. João Henriques de Freitas, em declarações ao DIÁRIO

Em nota enviada à comunicação social, assinada por Sofia Nóbrega, coordenadora da Área Animal do partido, o PAN refere que a formação na área animal "não se reveste de qualquer pioneirismo, dado que muitas associações, pessoas individuais e veterinários já davam formação, muito antes do senhor provedor sequer imaginar que, alguma vez iria participar em assuntos e actividades relacionadas com animais".

O PAN Madeira deixa uma série de questões e acusa o provedor do animal de agir por "interesse próprio".

Quem irá dar formação aos agentes policiais e quem será o responsável pela dita formação? E quanto ao grau de formação e informação dos formadores? Quem é que definirá a estrutura para determinar o que é verdadeiramente importante, sobre a forma como vão agir os formandos nas diversas situações que se vão deparar? O PAN também gostaria de saber quem irá exercer a coordenação da propalada formação. O PAN, como partido vigilante e pioneiro no trazer para a luta e debate político a causa animal, anseia saber isto tudo. Ou é assim como a maioria das coisas que o senhor provedor faz, para interesse próprio, como já se verificou noutras alturas? Sofia Nóbrega, coordenadora da Área Animal do PAN Madeira

O partido indaga ainda sobre o acesso público ao relatório de actividades da Provedoria do Animal e sobre as despesas "pagas pelo bolso do senhor provedor" para ajudar animais.

O PAN remata demonstrando "disponibilidade em trabalhar com todas as pessoas individuais e entidades que já fazem um excelente trabalho no terreno, na árdua tarefa de defesa de todos os animais".