Câmara de Lobos acolhe “O Último Jardim”

José Zyberchema inaugura na Casa da Cultura de Câmara de Lobos, entre 13 de Abril e 13 de Maio, a exposição fotográfica ‘O Último Jardim - Aqueles que Cuidam de Nós’.

Com inauguração prevista para as 16 horas, esta exposição, resulta em 42 registos fotográficos em quatro cemitérios do município de Câmara de Lobos.

Através da objectiva, o artista, pretendeu esboçar na tela fotográfica, leituras diversas, profusas de rituais de memória e de lugares de culto.

Incumbe aos visitantes, através de uma reflexão, sobre a morte, de modo a abraçar a essência da vida. Assim, após observar locais fúnebres, concluiu que estes são o “último jardim”, passando a ser, um local de descanso, de memória e, por vezes, até de esquecimento.

A mostra fotográfica pretende suscitar a reflexão crítica sobre este tema realçando a importância de preservação do património material e imaterial do arquipélago.

No espaço expositivo estará ainda a projecção de um registo de vídeo sobre os cemitérios do Concelho de Câmara de Lobos (Câmara de Lobos, Curral das Freiras, Estreito de Câmara de Lobos e Quinta Grande), num verdadeiro sentido de homenagem a todos os entes que já partiram.