Mar 2020 atinge 65% de execução e 100% de compromisso em Março

O programa operacional Mar 2020 atingiu 65% de execução em março, com a aprovação de projetos em 100% do valor programado, foi hoje anunciado.

"Em finais de março, no programa Mar 2020 a aprovação de projetos atinge 100% do valor programado e a respetiva execução atinge 65% desse valor (o valor programado é de 503,9 milhões de euros de despesa pública)", lê-se numa nota divulgada no 'site' deste programa operacional.

A despesa pública aprovada no programa é de 502 milhões de euros, que permitiram alavancar 732 milhões de euros de investimento.

No total, contabilizam-se 6.357 projetos executados ou em execução.

Por prioridades, as que apresentam maior taxa de execução destinam-se a promover a comercialização e transformação dos produtos da pesca e aquicultura (80%) e uma pesca sustentável, eficiente, inovadora, competitiva e baseada no conhecimento (75%).

O Mar 2020, que se insere no Portugal 2020, tem como objetivo a implementação das medidas de apoio enquadradas no Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas (FEAMP), estando entre as suas prioridades a promoção da competitividade e a sustentabilidade económica, social e ambiental, bem como o aumento da coesão territorial.

Este programa tem uma dotação global de 508 milhões de euros, dos quais 116 milhões de euros correspondem à contrapartida pública nacional, que tem origem no Orçamento do Estado.