Acidente com autocarro de turismo no Egipto faz pelo menos 10 mortos

Pelo menos 10 pessoas morreram e outras 14 ficaram feridas num acidente de autocarro ocorrido hoje no sul do Egipto, informaram as autoridades locais.

Entre as vítimas mortais do acidente, que envolveu um autocarro turístico, constam quatro cidadãos franceses, um belga e cinco egípcios, precisaram as mesmas fontes.

Outras 14 pessoas ficaram feridas no acidente - oito franceses e seis belgas -, mas estão em situação "estável" após terem sido hospitalizadas com "fraturas, contusões e ferimentos superficiais", segundo um comunicado do executivo local.

O acidente ocorreu no início da manhã de hoje, quando o autocarro que transportava os turistas chocou com outro veículo numa estrada localizada numa zona de deserto, em direção aos templos de Abu Simbel, um dos principais pontos turísticos do Egipto.

Os acidentes de trânsito são muito comuns no Egipto, onde o nível de conservação e de manutenção das estradas é muito precário e onde as regras de trânsito são frequentemente desrespeitadas.

Oficialmente, 7.000 pessoas morreram em acidentes de trânsito em 2020 no Egito, o país mais populoso do mundo árabe, que tem 103 milhões de habitantes.