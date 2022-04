Trânsito sem complicações esta quarta-feira

Trânsito fluído, sem filas, nem demoras esta quarta-feira, 13 de Abril, nas principais estradas da Madeira.

A circulação automóvel faz-se com normalidade nesta véspera de Quinta-feira Santa. Como habitual, há maior fluxo de veículos na Via Rápida, com as zonas de entrada e saída a exigir a habitual cautela por parte dos condutores, que devem estar atentos à velocidade que circulam e à distância de segurança para com o veículo da frente, tendo em conta a existência de algum abrandamento, nomeadamente nas entradas de Câmara de Lobos, São Martinho e Cancela.

O piso encontra-se seco e transitável tanto a Norte, como a Sul da ilha. As previsões meteorológicas apontam para um dia ensolarado em toda a Região, desse modo, o sol deve ser um dos factores a ter em conta de forma a não encadear a visão.

No Funchal, há algum abrandamento nas principais vias de ligação ao centro da capital madeirense e próximas aos parques de estacionamento, nomeadamente na Estrada Monumental, Avenida Arriaga, Rua Câmara Pestana, Rua 5 de Outubro, Rua 31 de Janeiro, Rua Visconde de Anadia e junto à rotunda da Praça da Autonomia.