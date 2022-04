Wall Street fecha em baixa com investidores a cederem aos números da inflação

A bolsa nova-iorquina encerrou hoje em baixa, com os investidores a cederem aos números da inflação nos EUA e às possíveis consequências da subida das taxas de juro por parte da Reserva Federal (Fed).

Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average recuou 0,26%, para os 34.220,36 pontos, apesar de ter aberto em alta.

Da mesma forma, o alargado S&P500 perdeu 0,34%, para as 4.397,45 unidades, e o tecnológico Nasdaq desvalorizou 0,30%, para as 13.371,57.

No mercado da dívida, o rendimento das obrigações do Tesouro a 10 anos subiu para 2,75%, nível nunca visto desde janeiro de 2019, o que é particularmente prejudicial para as grandes empresas tecnológicas.

Os índices até acabaram por reagir em alta à divulgação dos números da inflação em março, que foram os mais elevados desde dezembro de 1981.

Os preços aumentaram 8,5% em relação a março de 2021, depois de 7,9% em fevereiro, segundo o índice de preços no consumidor divulgado hoje pelo Departamento do Trabalho.

O mês de março é o primeiro a integrar inteiramente o efeito da guerra provocada pela invasão russa da Ucrânia, iniciada nos últimos dias de fevereiro.