Lino Melim não se recandidata à presidência do Caniçal

Lino Melim informou que não se irá recandidatar a um novo mandato, dando por concluída, no final do presente mandato, a sua participação nos órgãos sociais do Clube Futebol Caniçal.

Em nota enviada à comunicação social, o clube lembra que enquanto presidente, Lino Melim conquistou dois campeonatos da Divisão de Honra Regional de Seniores, em 2014/2015 e 2015/2016, duas Supertaças Regionais de Seniores em 2015/2016 e 2016/2017.

O Caniçal ainda marcou presença na época 2016/2017 no Campeonato Nacional de Seniores e na Taça de Portugal. Na época 2017/2018 foi finalista vencido na Taça da Madeira.