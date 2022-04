Portugal vence Bulgária e continua na corrida ao Mundial feminino de 2023

A selecção portuguesa feminina de futebol venceu hoje a Bulgária por 3-0, em Barcelos, no oitavo encontro no Grupo H de qualificação para o Mundial de 2023, e manteve-se na corrida à fase final.

Diana Silva, aos 18 minutos, a aniversariante Vanessa Marques, aos 26, e Carole Costa, aos 42, marcaram os tentos da formação lusa.

Com duas rondas por disputar, as comandadas de Francisco Neto seguem no terceiro lugar do agrupamento, com 16 pontos, contra 18 da Sérvia, segunda, que hoje surpreendeu, ao vencer em casa a líder Alemanha (21 pontos) por 3-2.

No próximo jogo, em 02 de setembro, Portugal tem um decisivo embate na Sérvia, onde está obrigado a vencer para ascender ao segundo lugar, de acesso aos 'play-offs'. O primeiro qualifica-se diretamente para a fase final.

Portugal: Patrícia Morais (Rute Costa, 61'), Catarina Amado, Sílvia Rebelo, Carole Costa (Mariana Azevedo, 78'), Alícia Correia (Lúcia Alves, 74'), Andreia Jacinto, Vanessa Marques (Andreia Faria, 74'), Tatiana Pinto, Ana Borges (Mélissa Gomes, 46'), Diana Silva e Jéssica Silva.

Suplentes: Inês Pereira (GR), Joana Marchão, Andreia Norton, Fátima Pinto, Dolores Silva, Ana Capeta, Diana Gomes.

Treinador: Francisco Neto

Golos: 1-0 Diana Silva (18'); 2-0 Vanessa Marques (26'); 3-0 Carole (42')

Disciplina:

Bulgária: Shahanska (GR), Dineva, Dimitrova, Ivanova, Stankova, Yordanova (Veronika Gotseva, 69'), Gabriela Naydenova (Zheleva, 78'), Yvana Naydenova (Polina Rasina, 78') , Simona Petkova (Zhasmina Atanasova, 58') e Yuliana Aleksandrova (Teya Penkova, 69')

Suplentes: Karakoleva (GR), Staneva (GR), Nikoleta Boycheva, Inna Dimova, Stoyanova, Karaivanova.

Treinadora: Necla Güngör

Disciplina: cartão amarelo mostrado a Yana Yordanova (45'), Zhasmina Atanasova (71').