Nacional vence Rio Ave e continua a fazer ‘contas’ da subida

O CD Nacional venceu esta tarde o Rio Ave (2-0) e continua a sonhar com a luta pela subida à I Liga.

Em jogo a contar para a 29.ª jornada da II Liga, disputado no Estádio da Madeira, a vitória só interessava aos alvinegros para continuar a fazer ‘contas’ na subida ao escalão maior do futebol português, apesar de não depender só de si.

Numa partida equilibrada os insulares apenas fizeram a festa da vitória na recta final do encontro. Marco Matias inaugurou o marcador à passagem do minuto 78, para o madeirense Camacho fechar o resultado com um golo aos 84 minutos.

Com este resultado o CD Nacional manteve o sexto lugar, somando agora 44 pontos e ficando a 10 pontos do lugar que garante o acesso ao play-off de subida à I Liga, e a 13 da subida directo ao escalão maior do futebol luso, que é ocupado pelo adversário de hoje, o Rio Ave.

Já no topo da classificação está o Casa Pia com 59 pontos.