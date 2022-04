Palestiniano morre durante operação do exército israelita no norte da Cisjordânia

Um palestiniano morreu hoje por disparos do exército israelita no campo de refugiados na cidade de Jenin, na Cisjordânia ocupada, durante uma operação das forças de Israel, após o ataque ocorrido esta quinta-feira na cidade de Telavive.

Citando informações do Ministério da Saúde palestiniano, a agência Efe adianta que o homem, que foi baleado na cabeça e no peito, morreu depois de ter sido levado para o hospital.

Além da vítima mortal, as autoridades palestinianas deram conta ainda ainda da existência de pelo menos 13 feridos na sequência do tiroteio do exército israelita, verificado depois de um forte contingente de militares e de elementos da polícia de fronteira de Israel terem entrado na cidade e campo de refugiados de Jenin.

Segundo um porta-voz israelita, a incursão do contingente de Israel levou a um forte confronto armado com grupos locais.

"Assaltantes armados dispararam contra as tropas e a polícia de fronteira" na área, informou o Exército israelita, acentuando que, "em resposta, as tropas dispararam contra os assaltantes armados".

Desde 22 de março, Israel foi atingido por quatro ataques, dois realizados por árabes israelitas ligados ao grupo 'jihadista' Estado Islâmico e dois por palestinianos de Jenin, área ao norte da Cisjordânia ocupada e considerada reduto das fações armadas palestinianas.

O último ataque aconteceu na noite de quinta-feira, quando um palestiniano começou a disparar tiros num bar lotado de Telavive, matando dois israelitas e ferindo vários outros.