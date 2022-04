"Ninguém tira o lugar aos táxis"

A Câmara Municipal do Funchal homenageou esta tarde, no seu Salão Nobre, o taxista Manuel Firmino, que é neste momento o profissional mais antigo do sector dos táxis na Região Autónoma da Madeira.

Em actividade desde 1964, tendo começado a exercer a profissão na freguesia da Ponta do Pargo, Firmino diz que hoje a actividade é mais difícil. Já falta trabalho para todos e o aumento dos preços dos combustíveis não ajuda.

A caminho dos 84 anos de idade, o taxista considera que as novas empresas de transporte não dão a mesma segurança que os taxistas. "O nosso táxi está identificado. O cliente sabe quem é que o está a servir...".

O autarca Pedro Calado aproveitou o momento para prestar homenagem a todos os profissionais de táxis da Madeira. São estes que representam "a porta de entrada" da ilha da Madeira e são um "cartão de visita" para quem nos visita, assim como para toda a população que usufrui de um "serviço de qualidade prestado pelos taxistas".

Há mais de 50 praças de táxi espalhadas pelo Funchal. "Podem haver muitas companhias a prestar serviço, mas nenhuma delas fará o mesmo serviço que um profissional de táxi", que está devidamente certificado e "é o melhor cartão de visita que se pode dar".