Fisioterapeuta do Madeira SAD com gesto de 'Fair-Play'

Ana Oliveira, fisioterapeuta do serviço da equipa de seniores femininos do Madeira Andebol SAD foi uma das figuras da jornada andebolística que teve lugar este fim-de-semana.

No encontro que teve lugar no passado sábado, no Pavilhão do Funchal, entre as madeirenses e o ABC de Braga, esta responsável foi chamada a prestar auxílio a uma atleta bracarense que havia sofrido uma lesão com alguma gravidade. Dado que no conjunto bracarense não se encontrava ninguém minimamente habilitado para estas funções, Ana Oliveira ‘saltou’ do banco madeirense para auxiliar a atleta contrária, quer dentro de campo e já depois quando estava no banco. Gestos e atitudes fundamentais que certamente constituem um valor acrescentado ao desporto.

Resta acrescentar que no dia seguinte esta mesma atitude repetiu-se no encontro frente ao Maia. Parabéns.