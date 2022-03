'Barroco a Norte' ruma à Igreja do Seixal este sábado

O último concerto do projecto 'Barroco a Norte' realiza-se este sábado, na Igreja de Santo Antão, no Seixal. Esta é uma iniciativa da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, através da Direção Regional da Cultura. O concerto tem início marcado para as 20 horas, conta com a actuação dos MADBRASS5 & Solistas OCM e tem entrada gratuita.

Este projecto contou com um total de quatro concertos em quatro igrejas da costa norte da ilha, realizados aos sábados do corrente mês de Março. No fundo, a tutela quer dar a conhecer "a música barroca, como também contribuir para o objectivo que tem pautado a actuação da Secretaria Regional de Turismo e Cultura: o da descentralização cultural".

Este ciclo conta com a colaboração da Associação Notas e Sinfonias Atlânticas, entidade que, desde 2013, gere a Orquestra Clássica da Madeira, e Associação Orquestra Clássica da Madeira. "Nestes eventos em que, tal como o nome indica, é privilegiada a música barroca, actuam diversos grupos afectos à ANSA, nomeadamente, o Madeira Camerata, o Madeira Brass5 e o Quinteto de Sopros “Solistas da OCM” e o Funchal Baroque Ensemble (AOCM)", refere nota à imprensa.