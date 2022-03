A Madeira Parques Empresariais tem programada uma intervenção na rede de abastecimento, que vai afectar o Parque Empresarial da Cancela. Em causa está um corte de água, no próximo sábado, dia 26 de Março, entre as 8h e as 12h30.

"Agradecemos desde já a sua melhor compreensão, lamentando eventuais transtornos que se possam verificar", refere nota da MPE.