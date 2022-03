Adiada campanha de profilaxia para cães e gatos em S. Maria Maior e Monte

A Câmara Municipal do Funchal adiou o início da campanha de Profilaxia Médica para Cães e Gatos, que estava agendada para este sábado, nas freguesias de Santa Maria Maior e do Monte. O adiamento acontece devido a um surto de covid-19 na equipa da Unidade do Bem-Estar Animal.

"A Campanha de Profilaxia Médica para Cães e Gatos, que inclui, para além da administração da vacina antirrábica, a identificação dos animais com transponder, desparasitação interna e emissão de boletim sanitário, gratuitamente para os munícipes, será retomada mal a situação sanitária da Unidade do Bem-estar Animal, o permitir, havendo, naturalmente, na altura, informação pública sobre as datas e locais onde irá decorrer", informa a autarquia.