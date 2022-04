O Lions Clube do Funchal doou um conjunto de materiais e conteúdos de intervenção no âmbito da Terapia da Fala à EB1/PE com Creche Prof. Eleutério de Aguiar. A cerimónia de entrega do apoio destinado aos alunos da instituição com deficiência auditiva teve lugar esta sexta-feira, 1 de Abril, e foi presidida pelo secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho.

Na ocasião, o governante com a pasta da Educação enalteceu a disponibilidade do Lions para colaborar com as escolas da Região Autónoma da Madeira: "É sempre importante, mas acima de tudo gratificante, percebermos que existem um conjunto de instituições que gravitam à volta das escolas, instituições da comunidade, que estão atentas à formação e procuram dar um contributo para que ela ocorra de forma muito mais significativa e positiva. O Lions tem sido um parceiro nesse sentido".

A EB1/PE com Creche Prof. Eleutério de Aguiar é considerada uma escola de referência para Educação Bilingue de Alunos Surdos. Jorge Carvalho destacou o "contributo muito significativo" dos elementos que integram a comunidade educativa da instituição "para que numa população que sendo diferente, que necessita de respostas diferenciadoras, possa ter aquilo que todas as crianças têm que é possibilidade de aprender, de crescer, num contexto que é adequado".

Jorge Carvalho alertou para a necessidade de "transformar a sociedade por princípios de equidade em que procuramos naquilo que exige respostas diferentes, ter efectivamente essas repostas, porque só por aí nos tornamos todos iguais".

Seria difícil de compreender que para quem é diferente tivéssemos uma resposta igual à de todos. secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho.

Por sua vez, a Governadora dos Distritos Centro Sul do Lions Club Internacional, Sofia Félix, glorificou a actuação do Lions Clube do Funchal, "um clube de referência pela sua participação na comunidade".