Inscrição para provas para maiores de 23 anos na UMa a partir de 1 de Abril

A Universidade da Madeira vai abrir inscrições para realização das provas de conhecimentos e competências destinadas a avaliar a capacidade para a frequência do ensino superior dos maiores de 23 anos a partir de 1 de Abril. Este prazo estende-se até 16 de Maio e decorre através da plataforma electrónica.

Por seu lado, as provas vão realizar-se entre os dias 6 e 9 de Junho.

"Podem inscrever-se para a realização destas provas os cidadãos que tenham completado 23 anos até ao dia 31 de Dezembro de 2021 e que não sejam titulares de habilitação de acesso ao ensino superior", explica nota da UMa.

A mesma nota indica que "a aprovação, classificação final igual ou superior a 10 valores, conduz à realização de uma entrevista e respetiva avaliação curricular e, posteriormente possibilita a candidatura aos Cursos Técnicos Superiores Profissionais e às Licenciaturas da Universidade da Madeira (UMa), através do Concurso Especial para maiores de 23 anos".

Vão realizar-se duas sessões para esclarecimento de dúvidas nos dias 5 de Abril e 5 de Maio, às 19h, na Sala do Senado, no piso – 2 do Campus Universitário da Penteada.