Militares russos matam a tiro menina ucraniana de 10 anos

Um grupo de soldados russos alcoolizados matou a tiro Anastasia Stoluk, uma menina de 10 anos, que estava em casa, na localidade de Shybene, nos arredores de Kiev, na Ucrânia. Os factos terão ocorrido a 28 de Fevereiro último, segundo uma notícia avançada pelo 'The Times'.

De acordo com uma prima da vítima, citada pelo jornal britânico, os militares começaram "a disparar para todo o lado" depois de um rapaz ucraniano ter efetuado um disparo para o ar.

"Os russos roubaram todas as lojas e beberam muito álcool. Depois, já bêbedos, começaram a disparar. Diz-se que já estão cansados e entediados, então disparam para todo o lado. Neste caso, houve um rapaz [ucraniano] que disparou para o ar. Eles ouviram, mas como estavam alcoolizados, não sabiam de onde vinham, e dispararam tiros em todas as direcções", conta Anya, prima da menina que acabou por ser atingida.

"Eles dispararam contra várias casas. Numa delas estava a nossa Anastasia. Estava com um tio e morreu imediatamente. O tio que estava com ela foi levado ao hospital, mas não sabemos mais nada dele", lamentou.

Ainda de acordo com o 'The Times', a família de Anastasia terá sido impedida pelos soldados de levar o corpo da menina para o cemitério local, vendo-se obrigada a enterrá-la no próprio quintal.

De acordo com dados das Nações Unidas, desde o início da invasão da Ucrânia pela Rússia, pelo menos 406 civis foram mortos e 801 ficaram feridos desde o início da invasão da Ucrânia pela Rússia. Os números são semelhantes aos contabilizados por Kiev, que indica 38 crianças entre as vítimas mortais.