Cáritas do Funchal de 'portas abertas' à comunidade na próxima semana

Na próxima semana, de 13 a 20 de Março, assinala-se a Semana Nacional Cáritas, um evento celebrado anualmente no 3.º domingo da Quaresma, este ano sob o mote “o amor que transforma”.

Para assinalar a efeméride, no Funchal, a Cáritas Diocesana, vai desenvolver várias iniciativas, nomeadamente a 3.ª edição do "Cáritas de portas abertas", que permite à comunidade visitar a sede da Cáritas Diocesana do Funchal, sita ao número 59 da Calçada do Pico.

O objectivo desta iniciativa é dar a conhecer o trabalho realizado, no dia a dia, pela instituição no cumprimento da sua ação: apoiar as famílias mais fragilizadas e marginalizadas da Região Autónoma da Madeira.

As instalações poderão ser visitadas nos dias 14, 15 e 16 de Março, das 10 às 12 horas e das 14:30 às 16:30 horas. Os interessados deverão fazer marcação através do telefone (291 743 331) ou via e-mail ([email protected]).

Paralelemente, de 13 a 20 de Março decorre também o peditório on-line da Cáritas.

No próximo dia 15 de Março, a pelas 18 horas, a Igreja do Colégio, no Funchal, recebe também a conferência 'Economia e Pobreza'.

Por fim, a missa de encerramento da Semana Cáritas que concentra toda a equipa da Cáritas Diocesana e das Cáritas Paroquiais, será na Igreja do Colégio, no dia 20 de Março, com a realização, em primeiro lugar, da Procissão dos Passos e Sermão do Encontro no adro da Sé Catedral, seguindo-se a eucaristia. No final da celebração serão realizadas algumas homenagens.