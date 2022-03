Rússia deverá entrar em recessão nas próximas semanas

O ministro das Finanças, João Leão, afirmou hoje que as sanções impostas à Rússia estão a ter um "forte impacto" na economia do país, notando que esteve deve entrar em recessão nas próximas semanas.

Os ministros da Economia e Finanças da União Europeia (UE) estiveram hoje reunidos, em formato virtual, para debater o conflito entre a Rússia e a Ucrânia e o impacto das medidas adotadas.

"Foi dada nota e é um consenso generalizado de que as sanções estão, nesta fase, a ter um forte impacto na economia russa", afirmou o ministro das Finanças, João Leão, em declarações à Lusa.

Conforme destacou o governante, tudo indica que a Rússia "vai entrar em recessão económica nas próximas semanas".

Verifica-se uma "forte desvalorização" do rublo (moeda local), que caiu 30%, face à semana anterior, enquanto as taxas de juro passaram de 9,5% para 20%.

Por outro lado, o mercado de capitais está fechado há três dias e há uma corrida aos bancos e aos depósitos.

Os ministros querem também encontrar mecanismos para que a Rússia não possa contornar as sanções impostas, por exemplo, ao nível dos criptoativos.

"Em geral, todos os ministros estavam de acordo de que se deve evitar que a Rússia use a Bielorrússia como uma forma de evitar as sanções", acrescentou.

Neste sentido, poderá ser discutida a possibilidade de estender algumas sanções à Bielorrússia.

João Leão avançou ainda que os ministros, de forma unânime, estão abertos a considerar mais sanções a aplicar à Rússia.

A Rússia lançou na madrugada de 24 de fevereiro uma ofensiva militar com três frentes na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamentos em várias cidades. As autoridades de Kiev contabilizaram, até ao momento, mais de 2.000 civis mortos, incluindo crianças, e, segundo a ONU, os ataques já provocaram mais de 100 mil deslocados e pelo menos 836 mil refugiados na Polónia, Hungria, Moldova e Roménia.

O Presidente russo, Vladimir Putin, justificou a "operação militar especial" na Ucrânia com a necessidade de desmilitarizar o país vizinho, afirmando ser a única maneira de a Rússia se defender e garantindo que a ofensiva durará o tempo necessário.

O ataque foi condenado pela generalidade da comunidade internacional, e a União Europeia e os Estados Unidos, entre outros, responderam com o envio de armas e munições para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas para isolar ainda mais Moscovo.