PSP detectou quase 300 infracções entre 3 e 7 de Março na Madeira

A campanha 'Taxa Zero ao Volante' decorreu a nível nacional e, na Madeira, levou a detecção de 293 infracções nas estradas da Madeira. Entre estas encontram-se 9 infracções por condução sob a influência do álcool e ainda 32 condutores foram detidos pelo mesmo motivo.

A campanha decorreu entre os dias 3 e 7 de Março, em todo o território português. Na Região foram fiscalizados 1.420 veículos. "Com esta campanha, foi dado mais um passo para o envolvimento dos condutores no desígnio de tornar a segurança rodoviária uma prioridade de todos", refere nota enviada à comunicação social.

Esta foi uma iniciativa da responsabilidade da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), da Direcção Regional de Economia e Transportes Terrestres (DRETT) e da Polícia de Segurança Pública (PSP).

"Esta campanha contou uma vez mais com a participação dos serviços das administrações regionais das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, com competências atribuídas no continente à ANSR, conferindo assim um caráter verdadeiramente nacional à medida e completando o trabalho que tem sido realizado pelos comandos Regionais da PSP", explica nota à comunicação social.