Quatro escolas participam no XXX Festival Carlos Varela de 7 a 11 de Março

A Escola Secundária Jaime Moniz acolhe, entre 7 e 11 de Março, o XXX Festival Regional de Teatro Escolar – Carlos Varela.

Este ano participarão apenas quatro escolas uma vez que, devido às contingências pandémicas, mencionaram a dificuldade em construir um grupo coeso de trabalho nos clubes de teatro. Quatro escolas de segundo, terceiro ciclos e secundário apresentarão os seus trabalhos a concurso.

A abertura do festival ficará a cargo do grupo de alunos de segundo ano da turma do Curso Profissional de Artes do Espetáculo - Interpretação, do Conservatório Escola Profissional das Artes - Engº Luiz Peter Clode, a 7 de Março, às 11h30, com o espectáculo 'Ascensão e Queda da Cidade de Mahagonny', de Bertolt Brecht, sob orientação do professor João Paiva.

Os trabalhos das escolas concorrentes são apresentados a partir de quinta-feira. Faz estreia a 10 de Março, às 10h45, o grupo Voo à Fantasia, da EBS Padre Manuel Álvares, trará a peça 'Um amor impossível', adaptação da história 'O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá', de L. Sepúlveda. O grupo Pollés Máskes, da EB23 Dr. Alfredo Ferreira Nóbrega Júnior, apresentará às 12:00H, do mesmo dia, 'Primaverno'.

Na sexta-feira, às 10h45, estará em palco o grupo O Moniz- Carlos Varela, da Escola Secundária de Jaime Moniz, com a peça “Nós” da autoria de Ana Sofia de Sousa. No mesmo dia às 12 horas, o grupo de Teatro de Santa Cruz, da EBS Santa Cruz, leva a cena 'O diálogo dos deuses', trabalho original de Vera Gomes.

No festival são atribuídos os prémios de Melhor actor, Melhor actriz, Melhor sonoplastia, Melhor encenação, Melhor texto, Melhor Realização Plástica e Prémio Carlos Varela. São ainda atribuídas menções honrosas e louvores, de acordo com os trabalhos e temáticas apresentadas. O grupo vencedor terá oportunidade de apresentar o seu trabalho no Teatro Municipal Baltazar Dias a 18 e 19 de Março pelas 21 horas (dia 18) e às 18 horas (dia 19), graças a um protocolo celebrado entre a escola que acolhe o festival e Câmara Municipal do Funchal, através da direcção do Teatro Municipal Baltazar Dias.

O painel de jurados é constituído por Ana Amaro, Assessora de Relações Públicas e Marketing, da Câmara Municipal do Funchal; Catarina Faria, do Teatro Municipal Baltazar Dias; DRE; Eduardo Luíz, da Associação Teatro Experimental do Funchal; Maria José Varela Costa, da Associação Contigo Teatro; João Pedro Araújo, do Conservatório – Escola Profissional das Artes – Engº Luíz Peter Clode.

Durante a semana, os alunos de todas as escolas concorrentes são convidados a participar, fora do horário das actuações, em workshops para aprofundar áreas afins às artes do espectáculo. Na segunda-feira, pelas 15 horas, o formador Marco Lima, do Desvio Teatro, trabalhará 'O meu corpo é uma techno Rave'; na terça-feira, pelas 10 horas, O grupo Metaphora desenvolverá, através de um elemento voluntário, um workshop de improviso em inglês; pelas 15 horas, o professor José Luís Fernandes da Contigo Teatro, levará a cabo um workshop de leitura intitulado 'Ler é coisa chata? No way, José!'; à mesma hora, realizar-se-á uma visita técnica ao Teatro Municipal Baltazar Dias. Na quarta-feira, dia 9 de Março às 10 horas, Catarina Claro fará a Visita –jogo digital 'Mistério no Baltazar Dias'.

Nesmo dia, pelas 14 horas, Yury Rykunov, professor do Conservatório, desenvolverá um workshop de movimento cénico na área da Dança; na quinta-feira, às 14h30, a formadora Isabel Rodrigues, do Portal das Artes, dará o workshop “Experiências teatrais”.

No dia 9 de Março, Diogo Sousa, juntamente com alguns convidados, mediará conversas sobre o Teatro 'Tea a Tral'.

Como grupos convidados há a presença da Contigo Teatro, através da Leitura dramatizada da 'Ode Triunfal', por Valério Fernandes; o Curso Livre de Artes em Teatro do CEPAM com a apresentação da peça 'Pêssegos em Calda' e o Teatro Bolo do Caco, que trará o espectáculo 'Sashimi Duo' - novo circo.

A cerimónia de encerramento ocorrerá pelas 15 horas, no dia 11 de Março, com a actuação do grupo de ginástica rítmica e acrobática 'O Liceu'. Segue-se a apresentação de 'Sashimi Duo' – novo circo, pelo Teatro Bolo do Caco. Por fim, o momento esperado por todos os concorrentes: a entrega de prémios, menções honrosas e louvores.