Intertours anuncia 'rebranding' da sua marca

A Intertours, agência de viagens e turismo, anunciou hoje o 'rebranding' da sua marca.

A escolha do Pterodroma Madeira (conhecida por 'freira da Madeira', pássaro que nidifica apenas na Região) foi o resultado da busca de um símbolo que transmitisse e reforçasse vários aspectos: ser natural da ilha: confiança; sensação de liberdade que o acto de viajar proporciona: descobrir novos lugares; viajar com segurança: o cuidado com o cliente e com o ambiente; o crescente know how ao logo de mais de 40 anos de actividade: leveza e agilidade.

"Num mundo instável e num mercado cada vez mais competitivo, o lançamento de uma nova imagem de marca e de um novo website é a aposta na modernização, refrescamento, dinamismo e inovação da empresa", explica.

Diz ainda que com esta estratégia de 'rebranding' e comunicação, a Intertours pretende estar cada vez mais próxima dos seus clientes e dos seus parceiros de negócio de uma forma mais ágil, segura, cooperativa e inovadora

Além disso, revela que uma das grandes novidades neste novo posicionamento é a aposta na sustentabilidade e preocupação ambiental, em comunhão com os valores da nova era de responsabilidade partilhada.

O lançamento desta nova imagem será efectuado ao longo do tempo. Hoje foi o primeiro de muitos novos passos: 'rebranding', novo website e alguns novos produtos, mais sustentáveis, modernos e multissensoriais.