Corrida virtual e marcha marcam 'Março Azul' contra o cancro colorretal

No mês de Março assinala-se o mês de sensibilização contra o cancro colorretal. Neste âmbito, e à semelhança do ano passado, o Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, em parceria com o SESARAM e a Associação de Atletismo da Madeira, lançam o Março Azul e a Corrida Virtual "Faz das Tripas Coração", uma campanha de prevenção dirigida à sociedade, com ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce do cancro colorretal.

Este evento é virtual, sem carácter competitivo e de cariz solidário, com o objetivo de apoiar a Liga Portuguesa Contra o Cancro no âmbito do Campanha de Sensibilização do Cancro Colorretal - Março Azul. Esta corrida é aberta a toda a população sem restrições de idade, podendo ser feita a correr ou a caminhar. Na primeira edição atingimos os 3500 km, este ano pretendemos chegar aos 5000 km. Para este objetivo a Liga Portuguesa Contra o Cancro conta com o máximo de sigo! Participe pela sua saúde!

A madrinha da Corrida Virtual "Faz das Tripas Coração" será a Doutora Maria Olim Sousa, médica especialista em Cirurgia Geral e grande impulsionadora do Março Azul.

Neste âmbito, as inscrições já estão abertas através deste link.